Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 09:27

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 42 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за два часа ликвидировали 42 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 12 и 11 БПЛА уничтожили над территориями Рязанской и Белгородской областей, шесть — над территорией Воронежской области, еще по четыре БПЛА сбили над Курской и Липецкой областями.

В период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили два беспилотника над территорией Тульской области. По одному БПЛА уничтожили над территориями Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь с 3 на 4 января ликвидировали и перехватили 90 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 37 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).

Минобороны
БПЛА
атаки
ВСУ
