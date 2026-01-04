На Кубани начался ремонт пострадавших от атаки домов Поврежденные дронами ВСУ дома в Краснодарском крае начали восстанавливать

В Кореновском районе Краснодарского края начаты восстановительные работы после попадания обломков дронов ВСУ в частные дома, сообщил глава района Сергей Голобородько в Telegram-канале. Один дом оказался частично разрушен, в трех других повреждено остекление. Точные сроки завершения работ он уточнять не стал.

Окажем всю необходимую помощь людям, пострадавшим от падения БПЛА. Бригада приступила к восстановительным работам, — говорится в сообщении.

Тем временем стало известно, что мужчина погиб при атаке ВСУ на деревню Новая Николаевка Рыльского района Курской области. Противник использовал FPV-дрон. Кроме того, под отключение электроэнергии в Курской области попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ наращивают атаки на регион. По его словам, 4 января зафиксирован прилет около 60 БПЛА, большая их часть сбита. Губернатор обратился к местным жителям и призвал их соблюдать правила безопасности. Он также попросил быть внимательнее к оповещениям от МЧС об опасности БПЛА.