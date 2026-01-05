Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник Минобороны РФ: силы ПВО перехватили 41 беспилотник ВСУ над восемью регионами

Системы противовоздушной обороны России за три часа вечером 4 января перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Ударные дроны самолетного типа сбивались над территориями восьми регионов Центральной России.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — указано в сообщении.

Наибольшее количество целей — 14 БПЛА — уничтожено в небе над Курской областью. Над Московским регионом было сбиты семь беспилотников, два из которых летели непосредственно в сторону столицы. Также дроны уничтожались над Рязанской (6), Белгородской (4), Липецкой (4), Владимирской (3), Тверской (2) и Воронежской (1) областями. Данные о возможных разрушениях или жертвах на земле в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны за семь часов сбили 253 беспилотника. Уточняется, что дроны пытались атаковать 14 регионов. Среди них — Курская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Волгоградская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Воронежская, Смоленская и Калужская области.