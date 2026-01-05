Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 00:00

Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО перехватили 41 беспилотник ВСУ над восемью регионами

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Системы противовоздушной обороны России за три часа вечером 4 января перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Ударные дроны самолетного типа сбивались над территориями восьми регионов Центральной России.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — указано в сообщении.

Наибольшее количество целей — 14 БПЛА — уничтожено в небе над Курской областью. Над Московским регионом было сбиты семь беспилотников, два из которых летели непосредственно в сторону столицы. Также дроны уничтожались над Рязанской (6), Белгородской (4), Липецкой (4), Владимирской (3), Тверской (2) и Воронежской (1) областями. Данные о возможных разрушениях или жертвах на земле в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны за семь часов сбили 253 беспилотника. Уточняется, что дроны пытались атаковать 14 регионов. Среди них — Курская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Волгоградская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Воронежская, Смоленская и Калужская области.

ПВО
атаки
Минобороны РФ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата суда в США над президентом Венесуэлы
«Нет никакого права»: Трампу резко ответили на слова о Гренландии
Покупательница квартиры Долиной не знает о ее планах на проданное жилье
Расчет калорий для похудения: полное руководство
Приметы 5 января — Федулов день: ветер, пряники и защита скотины
Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник
Лидерство России и Китая: прогнозы Жириновского, Ванги, Глобы на 2026 год
Чешский вице-премьер оправдал действия США в Венесуэле
ЕС уличили в лицемерии на фоне ситуации в Венесуэле
Ажиотажный спрос на продукты зафиксирован в Венесуэле
Билеты на сольный концерт Долиной в Москве «исчезли»
В Латвии заявили о повреждении кабеля в Балтийском море
Евросоюз не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за одной страны
Рубио пригрозил еще одной стране после операции в Венесуэле
В США заявили о недопущении пользования Венесуэлой другими странами
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на остановке под Краснодаром
«112» озвучил имя скончавшейся после приема в клинике москвички
В работе российского интернет-провайдера зафиксирован сбой
«Локомотив» вновь вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ
«Так себе»: ветераны «Альфы» оценили действия спецназа США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.