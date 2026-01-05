Мать пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы рассказала о поисках сына RT: мать сутки пыталась найти своего сына после атаки ВСУ на кафе в Хорлах

Пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы ребенка искали целые сутки, рассказала RT его мать Анастасия. О случившемся женщина узнала через местные чаты моментально. Выжившие начали активно делиться информацией и искать своих родных. Но долгое время ей не удавалось выйти на связь с сыном, потому что его телефон был отключен.

Я периодически звонила, его телефон был «вне зоны». Естественно, думаешь о худшем. Но он появился в Сети <…>. Я ему дозвонилась <…>. Берет женщина трубку <…>. Я в панике кричу: «Где мой сын, что с моим сыном?» — поделилась женщина.

Анастасия рассказала, что после этого ей позвонила медицинская сестра и сообщила, что ее сын остался жив, однако из-за тяжелых повреждений горла он не может говорить. Его срочно госпитализировали в крымскую больницу. Девушка, находившаяся с ним на вечеринке, погибла.

Беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах Херсонской области во время празднования Нового года. В результате удара, по данным Следственного комитета РФ, погибли 29 человек, среди которых двое детей, а также не менее 60 человек получили ранения.