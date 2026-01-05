Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 17:12

«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество

Иеромонах Макарий призвал отказаться от свинского образа жизни на Рождество

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Рождество верующим необходимо отказаться от «свинского» образа жизни, исключить обжорство и пьянство, заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, личное время в праздник необходимо посвятить вере, молитве, любви и богослужению.

Правильное Рождество — это правильная жизнь. Обжорка и пьянка ничего хорошего не дают ни в Новый год, ни в Рождество, ни в другие дни года <…> Этот свинский образ жизни, который мы так просто прощаем себе, но надо подниматься в Рождество на задние ноги и обратно становиться человеком, — отметил Макарий.

Ранее священнослужитель Владислав Береговой заявил, что в Рождество недостаточно отправить открытку близким в мессенджере. По его словам, в этот день прежде всего стоит посетить литургию — ночную (в ночь с 6 на 7 января) или утреннюю (7 января) — и по возможности причаститься.

Также Береговой сообщил, что христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря. Он отметил, что РПЦ живет по другому календарю со времен князя Владимира.

