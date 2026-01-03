Православным рассказали, как правильно праздновать Рождество

На Рождество недостаточно отправить открытку в мессенджере, заявил священнослужитель Владислав Береговой. По его словам, которые передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в этот день прежде всего стоит посетить литургию — ночную (в ночь с 6 на 7 января) или утреннюю (7 января) — и по возможности причаститься.

Для этого заранее следует исповедоваться, соблюдая положенный пост, и прочитать дома «Последование ко Причащению». <…> Рождество Христово — это не день, когда надо просто поздравить родных и друзей яркой картинкой в мессенджере, но в первую очередь это день, когда нужно помочь нуждающимся, уделить внимание одиноким, привнести в жизнь грустного человека немного радости, утешения и счастья! — пояснил он.

Ранее Береговой заявил, что христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря. Он отметил, что РПЦ живет по другому календарю со времен князя Владимира.

Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей инославных церквей, отмечающих Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов телеграммы были папа римский Лев XIV, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и другие.