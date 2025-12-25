Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:37

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Рождеством

Патриарх Кирилл направил рождественское поздравление папе римскому

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей инославных церквей, отмечающих Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю, сообщили в Московском патриархате. В числе адресатов телеграммы – папа римский Лев XIV, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и другие.

Примите сердечные поздравления с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. <…> Желаю вам крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вашей пастве — мира и благоденствия, — говорится в поздравлении.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря. Он отметил, что РПЦ живет по другому календарю со времен князя Владимира.

Тем временем зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти Украины предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.

папа римский
Патриарх Кирилл
Рождество
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка попала в больницу после укуса редкой ядовитой змеи
Диетолог ответила, можно ли есть вечером
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.