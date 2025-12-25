Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей инославных церквей, отмечающих Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю, сообщили в Московском патриархате. В числе адресатов телеграммы – папа римский Лев XIV, католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и другие.

Примите сердечные поздравления с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. <…> Желаю вам крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вашей пастве — мира и благоденствия, — говорится в поздравлении.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря. Он отметил, что РПЦ живет по другому календарю со времен князя Владимира.

Тем временем зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти Украины предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.