В РПЦ объяснили, можно ли христианам праздновать католическое Рождество Священник Береговой: христиане иногда могут праздновать католическое Рождество

Христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священник Владислав Береговой. Он отметил, что РПЦ живет по другому календарю со времен князя Владимира.

25 декабря у нас еще идет Рождественский пост. Да и вероучительно между западным и восточным христианством — огромная пропасть. Однако мы допускаем участие в праздновании католического Рождества в тех случаях, если в семье есть католики, — рассказал Береговой.

Священник отметил, что празднование допускается в случае, если человек находится в стране, где православные христиане празднуют Рождество 25 декабря. По его словам, при этом христианам не стоит участвовать в католической мессе, причащаться или исповедоваться.

