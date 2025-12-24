Новый год-2026
24 декабря 2025 в 13:50

В РПЦ объяснили, можно ли христианам праздновать католическое Рождество

Священник Береговой: христиане иногда могут праздновать католическое Рождество

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» священник Владислав Береговой. Он отметил, что РПЦ живет по другому календарю со времен князя Владимира.

25 декабря у нас еще идет Рождественский пост. Да и вероучительно между западным и восточным христианством — огромная пропасть. Однако мы допускаем участие в праздновании католического Рождества в тех случаях, если в семье есть католики, — рассказал Береговой.

Священник отметил, что празднование допускается в случае, если человек находится в стране, где православные христиане празднуют Рождество 25 декабря. По его словам, при этом христианам не стоит участвовать в католической мессе, причащаться или исповедоваться.

Ранее священник Дмитрий Рощин рассказал, что могила человека является последним приютом для его тела и местом для размышления о вечности для близких усопшего, а не поклонения. По его мнению, христианская могила — это не просто памятник, а священное место упокоения и будущего воскресения, что и определяет традицию ее особого почитания в православии.

РПЦ
Рождество
католики
христиане
