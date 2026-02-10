История возникновения Дня святого Валентина и идеи подарков

14 февраля по всему земному шару проходит празднование Дня святого Валентина. В этот день исторически сложилась традиция признаваться в любви и одаривать избранника милыми романтичными подарками. Но настоящей визитной карточкой праздника являются традиционные письма-признания, известные в народе как валентинки.

А как возник этот праздник влюбленных? Ведь у этого дня нелегкая история, не связанная с тем, как его отмечают сейчас. Сам праздник именован в честь римского святого мученика Валентина. Ниже мы подробно рассказываем историю святого Валентина, а также то, как возник такой праздник любви, как Валентинов день.

История Валентина: откуда берет начало праздник День святого Валентина

По одной из версий историков, в древнеримские времена жили как минимум два святых по имени Валентин. Один из них служил епископом в римской провинции Интерамна (ныне этот итальянский город именуется Терни), а второй работал пресвитером в Риме. Оба погибли мученической смертью в III веке во время массовых гонений на христиан, после чего были причислены христианским миром к лику святых мучеников.

Согласно одной из легенд, один из двух Валентинов проводил тайные свадьбы для солдат, которым по римскому указу было запрещено жениться. По мнению римского императора, женатый солдат не мог быть хорошим воином. Именно так святой Валентин и стал ассоциироваться у народа как покровитель любви.

Часовня святого Валентина в Дублине Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По другой легенде, корни праздника лежат в языческой культуре. В V веке на месте рождения римских братьев основателей столицы Ромула и Рема проводились широкомасштабные торжества в честь женского плодородия, названные луперкалиями. Празднества проводились аккурат в середине февраля. И уже позже стали отмечать христианский День святого Валентина вместо языческих луперкалий.

Рождение современного Дня святого Валентина

Первое письменное упоминание о 14 февраля как о празднике любви мы можем встретить в литературе XIV столетия. Так, англоязычный поэт Джефри Чосер в тексте сочиненной им поэмы «Птичий парламент» написал, что на День Валентина каждая птица стремится подыскать себе пару. Фраза стала крылатой, другие писатели начали развивать эту тему, и спустя столетие слово «валентинка» стало крепко ассоциироваться с различными стихами и песнями тех времен о любви.

Романтичный обычай посылать друг другу любовные послания в День святого Валентина зародился примерно в те же времена. Одной из первых официальных валентинок принято считать любовную записку, посланную из тюрьмы герцогом Орлеанским Карлом любимой жене.

Валентинка в том виде, в каком мы ее привыкли видеть, появилась позже, где-то в середине XIX века. Именно тогда в Англии и Франции бумажные валентинки стали производиться массово.

Параллельно с Европой праздник также начал с успехом распространяться и на других материках. Так, например, в Соединенных Штатах Америки начали праздновать День влюбленных в XVIII веке. Это произошло почти сразу после обретения страной независимости. Сегодня праздник всех влюбленных в Америке отмечается даже масштабнее, чем в Европе, из года в год вызывая большой ажиотаж по всей стране.

День святого Валентина: история и традиции праздника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Имеет ли День святого Валентина связь с православием?

Что интересно, во время церковной реформы, проведенной в 1969 году, день поминовения святого Валентина был вычеркнут из католического календаря святых. Это было связано с отсутствием каких-либо документально четких сведений о священномученике Валентине. Поэтому если брать католический мир, то сегодня святой Валентин 14 февраля поминается неофициально.

В православном же мире святой Валентин поминается до сих пор. Причем в православном календаре святых упоминаются оба древнеримских мученика. Священномученик пресвитер Валентин поминается 19 июля (6 июля по старому календарю), а святой епископ Валентин — 12 августа (30 июля по старому календарю).

Как бы то ни было, жития обоих святых уже так переплелись друг с другом, а в Средневековье еще и обросли разнообразными романтическими легендами, что уже невозможно определить, какие из них достоверны, а какие — нет. По этой причине 14 февраля, день поминовения святого Валентина, осталось скорее как день объединенной памяти обо всех римских святых по имени Валентин.

Валентинки на 14 февраля своими руками

Как сказать «люблю» своему избраннику в День святого Валентина при помощи традиционной открытки — валентинки? Можно приобрести валентинку в магазине. Но гораздо лучше смастерить такую открытку своими руками, вложив в нее свою любовь и нежность.

Чаще всего валентинка на 14 февраля делается из бумаги, картона, велюра и других подручных материалов. Вот несколько вариантов простых, но эффектных валентинок:

Классическая открытка в форме сердца. Вырежьте из бумаги открытку в форме сердца. В интернете можно скачать красивые и необычные шаблоны таких открыток для цветной бумаги. Украсить открытку можно на свой вкус.

Вырежьте из бумаги открытку в форме сердца. В интернете можно скачать красивые и необычные шаблоны таких открыток для цветной бумаги. Украсить открытку можно на свой вкус. Валентинка в стиле оригами. Готовые шаблоны оригами-сердечек можно также найти в интернете.

Готовые шаблоны оригами-сердечек можно также найти в интернете. Валентинка в стиле квилинг. Еще один вариант эффектного сердечка — объемная открытка в технике квилинг. Суть техники проста — полоски необходимой ширины сворачиваются в плотные спиральки и склеиваются друг с другом в форме цветка или сердца.

История праздника: День святого Валентина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сладкая валентинка. Смастерите самодельную коробочку в форме сердца из плотного материала (например, картона). В зависимости от требуемого размера коробки вырежьте широкую полоску (она будет стенкой будущей коробочки), затем вырежьте донышко в форме сердца, после чего соедините их друг с другом. Пошаговые инструкции коробок также можно найти в интернете. В готовую коробочку аккуратно сложите конфеты или мармелад в индивидуальной упаковке. Оберните коробочку в подарочную упаковку, перевяжите яркой лентой, к ленте прикрепите открытку со словами любви.

Смастерите самодельную коробочку в форме сердца из плотного материала (например, картона). В зависимости от требуемого размера коробки вырежьте широкую полоску (она будет стенкой будущей коробочки), затем вырежьте донышко в форме сердца, после чего соедините их друг с другом. Пошаговые инструкции коробок также можно найти в интернете. В готовую коробочку аккуратно сложите конфеты или мармелад в индивидуальной упаковке. Оберните коробочку в подарочную упаковку, перевяжите яркой лентой, к ленте прикрепите открытку со словами любви. Валентинка в стеклянной банке. Еще одна интересная и эффектная валентинка на 14 февраля, которую очень просто сделать своими руками. Подберите симпатичную стеклянную банку с закручивающейся крышкой (на маркетплейсах можно легко найти нужный вариант). Сложите в банку сладости на выбор — это могут быть, к примеру, печенья с предсказаниями, конфеты либо шоколадное драже. Любовное послание можно закрепить на самой баночке при помощи яркой ленты или декоративного жгута. В интернете можно посмотреть подробные инструкции, как сделать красивую банку-валентинку.

Идеи подарков на 14 февраля

Вместе с валентинкой также можно преподнести приятный презент. Идей подарков на 14 февраля множество, начиная от недорогих практичных мелочей и заканчивая поистине оригинальными подарками-впечатлениями.

К примеру, все большую популярность приобретают парные подарки для влюбленных. Это вещи или предметы, которые подбираются в двух экземплярах. Примеры таких парных подарков:

Свитшоты и футболки с парной надписью или принтом.

Кошельки с индивидуальной надписью.

Чашки.

Записные книжки.

Кольца, браслеты или кулоны с индивидуальной гравировкой.

Значки и брелоки.

Одинаковые шарфы и шапки.

Обложки для паспортов.

Парные пижамы, домашние комбинезоны и т. д.

14 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также довольно популярными подарками на 14 февраля являются различные милые бытовые мелочи:

Прессованное полотенце в виде цветка или сердца.

Красивое мыло для рук ручной работы.

Ароматические свечи из соевого воска.

Совместная фотография в рамке.

Чайный или кофейный набор в нежной упаковке.

Формочки для льда или шоколада в виде сердец.

Магнитики со словами любви.

RGB-светильник, плавно меняющий цвета, или проектор звезд для создания романтичной обстановки.

Различная уходовая косметика (гель для душа с приятным ароматом, пена для ванны и т. д.).

Фотокнига с совместной историей любви.

Ланч-бокс или термокружка.

Также принято преподносить на День влюбленных различные ювелирные украшения, умные гаджеты, цифровую технику.

Однако подарок на 14 февраля, тем более дорогостоящий, дарить вовсе не обязательно. Этот праздник должен быть в первую очередь таким, каким вы сами хотите его видеть. Можно и вовсе не праздновать этот день или, к примеру, просто порадовать друг друга вкусным романтическим ужином или завтраком. Главное в любви — внимание.

