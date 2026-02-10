«Звенящая пошлость»: в Госдуме взялись за День святого Валентина

В Госдуме предложили «перепрофилировать» День Святого Валентина, чтобы отменить привязку к мученику Римско-католической церкви. Депутаты захотели убрать его имя из названия праздника. Чем Валентин не угодил парламентариям, какие есть альтернативные идеи — в материале NEWS.ru.

Как в Госдуме предложили изменить День святого Валентина

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила модернизировать название праздника 14 Февраля, убрав упоминание святого Валентина. Это западное торжество хоть и прижилось в России, но его можно «перепрофилировать», пояснила она.

По мнению парламентария, вместо Дня влюбленных уместнее отмечать «День любви» или «День плюшевой игрушки» как символа нежности и доброты. Буцкая подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявлять симпатию друг к другу, но в другом контексте.

«Мы вполне можем 14 Февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова „любовь“, „семья“, „дети“ — важнейшие в жизни», — сказала Буцкая.

При этом она напомнила, что в России уже есть официальный праздник с похожим смыслом — День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.

«В этот день мы поздравляем наших золотых, серебряных юбиляров — тех, кто долго прожил вместе друг с другом много лет, храня верность, кто родил много детей, воспитывает много внуков. 8 июля — прекрасная дата для свадьбы!», — добавила депутат.

Буцкая также предложила рассмотреть 14 февраля как своеобразный старт для планирования свадьбы в июле.

Кто еще предложил переименовать День святого Валентина

Парламентарии из регионов выступили со своими идеями по «перепрофилированию» праздника. Например, депутат муниципального образования поселок Шушары в Санкт-Петербурге Михаил Ветров направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предложил переименовать День всех влюбленных в «Праздник дружбы и товарищества» или «День лучшего друга», а символами сделать Чебурашку и Крокодила Гену.

Куклы — персонажи Крокодил Гена и Чебурашка из серии мультфильмов про Чебурашку в музее «Союзмультфильма» Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По словам парламентария, День святого Валентина в нынешнем виде активно продвигается в некоторых образовательных учреждениях. Совсем юных детей принуждают делать валентинки и начинать мыслить в рамках любовной тематики, отметил он.

«Подобное идолопоклонническое повторение внешних традиций, буквально переложенных на нашу реальность без рефлексии и полного осознания, порождают негативные явления в молодежной и детской среде: вульгарность, раннее начало половой жизни, пошлость и бездуховность», — приводит текст письма Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Вместо валентинок Ветров предлагает дарить друг другу товарищеские подарки, лишенные любовного контекста, проводить в школах командные игры, в том числе зарницу, а также составлять альбомы с фотографиями друзей.

Как власти и РПЦ отнеслись к идее модернизации Дня святого Валентина

Инициатива «перепрофилирования» Дня святого Валентина предполагает лишение праздника духовного содержания, которое он и так потерял к настоящему моменту, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Коллеги предлагают даже убрать упоминания о духовном содержании и оставить только эту звенящую пошлость сердечек, мишек и скоротечных романтических свиданий 14 февраля. Я не поддерживаю такую идею, потому что в русском прочтении любовь и любая романтическая история лишь тогда годная и правильная, когда заканчивается чем-то серьезным», — подчеркнул депутат.

Милонов добавил, что в России уже есть праздники, посвященные мужчинам и женщинам, — 23 Февраля и 8 Марта. Популярность в нашей стране Дня святого Валентина выгодна продавцам, поэтому маркетологи регулярно работают над этой идеей, сказал депутат.

«Это повышение спроса, распродажи, увеличение оборота, поэтому, естественно, им ничего не стоит вложиться в рекламу и промоутировать этот праздник», — заявил Милонов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В свою очередь зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с NEWS.ru отметил, что День святого Валентина — чужеродный праздник для России. По его мнению, отмечать все, что связано с традиционными ценностями — браком, любовью, верностью — нужно в те дни, которые для нас культурно обоснованы.

«День семьи, любви и верности — это важная дата. Есть много других известных святых Русской церкви, которые почитаются как покровители брака. Поэтому я вообще не вижу никаких оснований для того, чтобы День святого Валентина, который потерял любое отношение к христианскому наследию и в западном христианстве в том числе, вообще претендовал на место праздника, когда вспоминаются любовь, верность, какие-то другие высокие чувства по отношению к семье», — сказал Кипшидзе.

Читайте также:

10 февраля — День дипломатического работника: искусство вести переговоры

Масленичные забавы: делаем карусель и качели для детей своими руками

Зимняя традиция Масленицы: как построить безопасную ледяную горку для детей