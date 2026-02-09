Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:23

Милонов оценил идею «перепрофилировать» 14 Февраля в День плюшевой игрушки

Депутат Милонов: День плюшевой игрушки на 14 Февраля отменяет его духовность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Инициатива отмечать 14 Февраля День плюшевой игрушки вместо Дня всех влюбленных не вызывает доверия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, это лишает праздник духового содержания, оставляя лишь «звенящую пошлость».

Лично мне такая инициатива не подходит 100%. Потому что мы убираем духовное содержание Дня святого Валентина, которое уже, по сути дела, отсутствует, ведь изначально это был духовный праздник западной церкви, и коллеги предлагают даже упоминания о духовном содержании убрать и оставить только эту звенящую пошлость сердечек, мишек и романтических свиданий скоротечных четырнадцатого числа, — сообщил Милонов.

В русском прочтении любовь и любая романтическая история «лишь тогда годная и правильная, когда она заканчивается чем-то серьезным», добавил депутат. По его словам, в контексте инициативы это «пошлость и безвкусица», когда люди дарят сердечки, двухметровый букет в пятьсот или тысячу роз или мишку двухметрового размера.

Татьяна Викторовна при этом — человек абсолютно со вкусом, и у нее-то в этом проблем нет. Но я просто боюсь, во что это превратится, — в шарики китайские, надутые гелем блестящим, — добавил Милонов.

Депутат Госдумы напомнил, что в России есть праздники: 8 Марта, Международный женский день, и 23 Февраля, а 14 Февраля лишь «разгоняют маркетологи». По его словам, День влюбленных им на руку, за счет него можно увеличить продажи, естественно, им ничего не стоит вложиться в рекламу и промоутировать этот праздник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила модернизировать праздник 14 Февраля, убрав упоминание святого Валентина. По ее мнению, вместо Дня влюбленных уместнее отмечать «День любви» или даже «День плюшевой игрушки» как символа нежности и доброты. Парламентарий подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявлять симпатию, но в другом контексте.

14 февраля
День всех влюбленных
праздники
Госдума
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.