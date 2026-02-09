Милонов оценил идею «перепрофилировать» 14 Февраля в День плюшевой игрушки Депутат Милонов: День плюшевой игрушки на 14 Февраля отменяет его духовность

Инициатива отмечать 14 Февраля День плюшевой игрушки вместо Дня всех влюбленных не вызывает доверия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, это лишает праздник духового содержания, оставляя лишь «звенящую пошлость».

Лично мне такая инициатива не подходит 100%. Потому что мы убираем духовное содержание Дня святого Валентина, которое уже, по сути дела, отсутствует, ведь изначально это был духовный праздник западной церкви, и коллеги предлагают даже упоминания о духовном содержании убрать и оставить только эту звенящую пошлость сердечек, мишек и романтических свиданий скоротечных четырнадцатого числа, — сообщил Милонов.

В русском прочтении любовь и любая романтическая история «лишь тогда годная и правильная, когда она заканчивается чем-то серьезным», добавил депутат. По его словам, в контексте инициативы это «пошлость и безвкусица», когда люди дарят сердечки, двухметровый букет в пятьсот или тысячу роз или мишку двухметрового размера.

Татьяна Викторовна при этом — человек абсолютно со вкусом, и у нее-то в этом проблем нет. Но я просто боюсь, во что это превратится, — в шарики китайские, надутые гелем блестящим, — добавил Милонов.

Депутат Госдумы напомнил, что в России есть праздники: 8 Марта, Международный женский день, и 23 Февраля, а 14 Февраля лишь «разгоняют маркетологи». По его словам, День влюбленных им на руку, за счет него можно увеличить продажи, естественно, им ничего не стоит вложиться в рекламу и промоутировать этот праздник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила модернизировать праздник 14 Февраля, убрав упоминание святого Валентина. По ее мнению, вместо Дня влюбленных уместнее отмечать «День любви» или даже «День плюшевой игрушки» как символа нежности и доброты. Парламентарий подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявлять симпатию, но в другом контексте.