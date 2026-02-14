Толпа в российском ТЦ не поделила 7000 шаров и спровоцировала давку

В уфимском торгово-развлекательном центре «Планета» во время праздничной акции, приуроченной ко Дню святого Валентина, произошла давка, сообщает региональный Минздрав. Инцидент произошел в тот момент, когда организаторы приступили к раздаче подарков. В результате пострадали два человека.

Мероприятие носило название «7000 шаров». Сетку, связанную в форме огромного сердца, наполнили воздушными шарами и сбросили вниз, в скопление людей. В 20 из этих шаров были спрятаны сертификаты, дающие право на получение ценных призов. В образовавшейся толпе пострадали 12-летний ребенок и девушка 27 лет.

Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения. Состояние девушки медики оценивают как средней тяжести. Ребенку после наложения гипса разрешили отправиться домой.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов раскритиковал планы одного из столичных торговых центров запустить в День святого Валентина 100 тыс. воздушных шаров. По словам парламентария, проведение подобной акции потребует от организаторов затрат в несколько миллионов рублей. Эти средства он предложил направить на нужды участников специальной военной операции.