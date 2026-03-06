Шпаргалка для мужчин на 8 Марта: расскажем, чего хочет женщина

На каждый день

Семья и жизнь

Что подарить на 8 Марта девушке, девочке и женщине — уместный презент

Шпаргалка для мужчин на 8 Марта: расскажем, чего хочет женщина

Мужчины нередко теряются перед витринами магазинов накануне праздника. Духи — слишком личное, сковорода — обидное, цветы — красиво, но мимолетно. Разбираемся, что подарить на 8 Марта девочке или женщине, чтобы подарок запомнился и попал в точку — с учетом ее прекрасного возраста.

Девочка-школьница (7–17 лет):

набор для творчества: скетчбук и маркеры, акварель, наборы для создания украшений;

книга — желательно та, о которой она говорила или которая в тренде у девочек ее возраста;

наушники или чехол для телефона — практично и всегда в радость;

сертификат в любимый магазин одежды или хобби-магазин;

мягкий плед с любимым персонажем или персонализированный подарок с ее именем.

Девушка 18–25 лет:

сертификат на впечатление: мастер-класс по керамике, кулинарии, живописи;

стильный аксессуар: шопер, кошелек, браслет — без фанатизма по цене;

подписка на стриминговый сервис или приложение для обучения;

фотосессия в подарок — это работает безотказно;

книга от автора, которого она любит, или новинка из списков бестселлеров.

Что подарить на 8 Марта девушке, девочке и женщине — уместный презент Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Женщина 25–40 лет:

сертификат в спа или массажный салон — отдых ценится выше вещей;

украшение: тонкое, лаконичное, из серебра или позолоты;

умный гаджет для дома или для нее лично: беспроводные наушники, фитнес-браслет;

онлайн-курс по теме, которой она интересуется;

красивая подписка: цветы каждый месяц, книжный клуб, сыры и вина — это не разовая вещь, а удовольствие, растянутое во времени, на квартал или год, с напоминанием о том, кто это подарил.

Женщина 40+:

качественный текстиль: кашемировый шарф, плед из натуральных материалов;

ювелирное украшение или антикварная брошь — вещь с историей;

сертификат в ресторан или совместный ужин — время вместе дороже вещей;

путешествие или поездка в выходные, даже короткая;

уход за собой вне косметики: массаж, велнес-программа, йога-ретрит.

Правило одно: думайте о человеке, а не о бюджете. Самый уместный ответ на вопрос, что подарить на 8 Марта, — тот подарок, который говорит «я тебя вижу». Это и есть лучший праздник.

Ранее мы рассказывали, как делать красивые комплименты.