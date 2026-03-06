Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:40

Россиянам рассказали, кто реже попадает в аварии

«Росгосстрах»: женщины попадают в аварии в два раза реже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщины попадают в аварии в два раза реже мужчин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу страховой компании «Росгосстрах». С авариями женщин связаны всего 31% страховых случаев.

Мы давно заметили, что в среднем ущерб после страховых случаев у женщин меньше, чем у мужчин, в том числе и по чужой вине. Мужские аварии оказываются дороже из-за присущего сильному полу более рискового поведения на дороге и фатальных ошибок в выборе скорости, оценки погодных условий и ситуации, — рассказала руководитель отдела выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова.

Отмечается, что последствия аварий с участием женщин часто приводят к небольшому косметическому ремонту. Количество случаев более сложного восстановления машины среди мужчин выше в 1,8 раза.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, что согласно новому законопроекту, пострадавшим в ДТП не придется взыскивать средства самостоятельно. По его словам, застрахованное лицо сможет просто получить деньги без тяжб.

