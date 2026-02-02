Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:54

Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей

Автоэксперт Хайцеэр: жертвам ДТП не придется взыскивать средства самостоятельно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Согласно новому законопроекту, пострадавшим в ДТП не придется взыскивать средства самостоятельно, рассказал ОТР вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, застрахованное лицо сможет просто получить деньги без тяжб.

Но в любом случае это определенная юридическая поддержка в тяжелых случаях, когда виновник либо умышленно устроил ДТП с тяжкими последствиями, либо в нетрезвом состоянии был, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что в результате изменений законодательства не должны вырасти цены на КАСКО и ОСАГО. По его словам, в ином случае от инициативы пострадают непосредственно клиенты страховых компаний.

Ранее страховщик Ярослав Остудин рассказал, что включение в договор КАСКО условия о безусловной франшизе позволяет автовладельцам значительно сократить стоимость страховки. По его словам, экономия может достигать 40%.

