«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля Сенатор Гибатдинов призвал ТЦ отказаться от акции с тысячами шаров 14 февраля

Планы одного из московских ТЦ запустить 14 февраля 100 тысяч шаров в связи с Днем святого Валентина, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, данная акция обойдется организаторам в миллионы рублей, которые стоило бы потратить на помощь СВО.

В СМИ появилась новость о том, что в одном из столичных ТЦ планируется так называемая «акция» по запуску ста тысяч воздушных шаров. К организаторам вопрос: есть у вас совесть? Когда каждый рубль должен работать на Победу, выбрасывать миллионы (а это, поверьте, миллионы рублей) на ветер, а точнее, в небо — это расточительство и пренебрежение к тем, кто отдает последнее для приобретения гуманитарной помощи, — отметил Гибатдинов.

Собеседник также напомнил о потенциальном вреде для экологии. Он подчеркнул, что 100 тысяч шаров могут упасть в качестве мусора в водоемы и леса.

И вот еще что: а о вреде экологии кто-то подумал? Куда упадут сто тысяч шаров? В лесах, в водоемах, в парках, где гуляют наши дети. Животные примут этот мусор за еду и погибнут мучительной смертью. Остановитесь, пока не поздно, подсчитайте смету вашей «акции». А потом переведите эти деньги на помощь СВО или купите необходимое оборудование для госпиталей, — подытожил Гибатдинов.

