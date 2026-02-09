Экс-невесту Лепса осудили за разгульную вечеринку по случаю дня рождения

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил масштабную вечеринку по случаю дня рождения бывшей невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такие мероприятия демонстрируют непонимание звездами текущей ситуации в стране.

С точки зрения морали, конечно, нужно осудить день рождения Кибы. Сейчас идет СВО, люди рискуют жизнями для защиты Родины. А российские звезды снова выкладывают видео, как пируют. Для меня Киба еще ребенок, она сама не осознает, что делает. Тем более у нее нет столько личных средств, чтобы устроить празднование такого масштаба. А вот тем, кто организовывал мероприятие и спонсировал его, нужно было понимать, что у нас и так в стране у людей все не очень хорошо. Только недавно ведь был скандал с вечеринкой звезд в Куршевеле. Мне кажется, артистам пора начать задумываться, что думают о таких мероприятиях бойцы СВО, их жены, дети и родственники, — пояснил Бородин.

Ранее появилась информация, что Киба отметила 20-летие с размахом, потратив на праздник около 30 млн рублей. Самой затратной частью стали выступления артистов. День рождения прошел в московском рыбном ресторане со звездой «Мишлен».