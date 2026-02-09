Раскрыты расходы экс-невесты Лепса Кибы на празднование юбилея

Бывшая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба отметила 20-летие с размахом, потратив на праздник около 30 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. По информации источника, самой затратной частью стали выступления артистов.

По данным канала, день рождения прошел в московском рыбном ресторане со звездой «Мишлен». Аренда зала, закуски, фри-бар, праздничный ужин и торт от шеф-повара обошлись в 4,5 млн рублей. Мероприятие вела журналистка Ксения Собчак, на сцене также появились шоумен Александр Ревва и солистка группы Artik&Asti Севиль (настоящее имя — Севиль Велиева). По оценкам канала, общая сумма гонораров артистов составила до 25 млн рублей.

Оформление фотозоны, живые цветы, аренда техники и работа диджея, рилсмейкеров и фотографов, снимавших контент для именинницы, добавили к смете еще около 1 млн рублей. Среди гостей также были актриса Наталья Рудова, дочь хормейстера Михаила Турецкого Эммануэль и сын певицы Ирины Дубцовой Артем, с которым весь вечер обнималась экс-возлюбленная певца Григория Лепса. Сам же артист не появился на мероприятии.

Ранее Лепс сообщил, что поздравил свою бывшую возлюбленную с днем рождения и отправил ей букет цветов. Артист также добавил, что в данный момент сосредоточен на зарабатывании денег, а не на отношениях с противоположном полом.