08 февраля 2026 в 13:55

«Набедокурил»: Лепс впервые заговорил об отношениях с Кибой после разрыва

Лепс после разрыва с Кибой заявил, что его интересует только зарабатывание денег

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс сообщил в своем Telegram-канале, что поздравил свою бывшую возлюбленную Аврору Кибу с днем рождения и отправил ей букет цветов. Артист также добавил, что в данный момент сосредоточен на зарабатывании денег, а не на отношениях.

Я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, всякий кусочек сыпется. Меня сейчас вообще никто не интересует, кроме своего благосостояния, — сказал Лепс.

Во время беседы с журналистами певец пожаловался, что его последний отпуск в Таиланде не удался. По словам Лепса, он испытывал недомогание, но экс-возлюбленная старалась ухаживать за ним. Певец отметил, что они разошлись на хорошей ноте, однако интересоваться тем, как складывается ее жизнь, он не намерен.

Ранее сообщалось, что союз Лепса и Кибы перестал существовать еще в декабре, но пара предпочитала не распространяться о подробностях личной жизни. По словам ее приятелей, Киба в конце года начала активно ходить в клубы. До этого девушка разместила пост в честь дня рождения и сопроводила его архивными фото с празднования своего трехлетия и снимками с родителями.

