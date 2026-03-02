Москвич потолкал «картофель» в прямой кишке и попал в больницу

Москвич потолкал «картофель» в прямой кишке и попал в больницу В Москве мужчине извлекли толкушку для картофеля из прямой кишки

В Москве 52-летний реставратор попал в больницу с кухонным прибором в прямой кишке, сообщает MK.RU. Инцидент произошел ночью 2 марта в квартире на юге столицы, когда мужчина, воспользовавшись тем, что родные уснули, решил поэкспериментировать с картофелемялкой.

Предмет легко проник внутрь, но извлечь его самостоятельно мужчина не смог. Пришлось будить родственников, которым он довольно расплывчато объяснил ситуацию. Вскоре стало понятно, что без помощи врачей не обойтись. В больнице инородное тело извлекли при помощи манипуляций, хирургическое вмешательство не потребовалось.

Ранее в Уфе мужчине потребовалась экстренная операция после того, как в его прямой кишке застрял и лопнул граненый стакан. Пациент надеялся на самостоятельное разрешение ситуации, но в итоге врачи извлекли осколки хирургическим путем.

До этого во Франции 24-летний мужчина попал в больницу Тулузы с артиллерийским снарядом времен Первой мировой войны в прямой кишке. Для обезвреживания опасной находки медикам пришлось вызывать саперов.