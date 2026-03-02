Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:41

Москвич потолкал «картофель» в прямой кишке и попал в больницу

В Москве мужчине извлекли толкушку для картофеля из прямой кишки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве 52-летний реставратор попал в больницу с кухонным прибором в прямой кишке, сообщает MK.RU. Инцидент произошел ночью 2 марта в квартире на юге столицы, когда мужчина, воспользовавшись тем, что родные уснули, решил поэкспериментировать с картофелемялкой.

Предмет легко проник внутрь, но извлечь его самостоятельно мужчина не смог. Пришлось будить родственников, которым он довольно расплывчато объяснил ситуацию. Вскоре стало понятно, что без помощи врачей не обойтись. В больнице инородное тело извлекли при помощи манипуляций, хирургическое вмешательство не потребовалось.

Ранее в Уфе мужчине потребовалась экстренная операция после того, как в его прямой кишке застрял и лопнул граненый стакан. Пациент надеялся на самостоятельное разрешение ситуации, но в итоге врачи извлекли осколки хирургическим путем.

До этого во Франции 24-летний мужчина попал в больницу Тулузы с артиллерийским снарядом времен Первой мировой войны в прямой кишке. Для обезвреживания опасной находки медикам пришлось вызывать саперов.

мужчины
врачи
здоровье
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Временного лидера Ирана Арафи «похоронили» после ракетного удара по дому
«Интриган еще тот»: Губин раскритиковал Крутого после «Новой волны»
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.