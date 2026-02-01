Зимняя Олимпиада — 2026
Из прямой кишки пенсионера во Франции вытащили артиллерийский снаряд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Во Франции в больницу пришлось вызывать саперов для извлечения и обезвреживания снаряда времен Первой мировой войны, который мужчина поместил себе в прямую кишку, пишет британская газета Le Parisien. Необычный инцидент произошел в больнице Тулузы, куда 24-летний пациент обратился с жалобами на боль, а в ходе осмотра врачи обнаружили у него внутри артиллерийский снаряд 1918 года выпуска.

Во время операции выяснилось, что он воткнул в анус снаряд времен Первой мировой войны, датируемый 1918 годом. Врачи вызвали саперов, и больница вскоре была заполнена правоохранителями и пожарными, — говорится в материале.

Ранее пациентка частной клиники была экстренно прооперирована после планового приема у гинеколога, допустившего ошибку. Во время процедуры забора анализа врач применила пластиковый инструмент с металлическим концом, обломок которого остался внутри пациентки, и извлечь его пришлось уже в другом медучреждении. Представители пострадавшей утверждают, что клиника намеренно скрыла факт произошедшего.

Кроме того, в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.

