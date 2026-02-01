Из прямой кишки пенсионера во Франции вытащили артиллерийский снаряд Во Франции врачи извлекли из прямой кишки мужчины снаряд 1918 года

Во Франции в больницу пришлось вызывать саперов для извлечения и обезвреживания снаряда времен Первой мировой войны, который мужчина поместил себе в прямую кишку, пишет британская газета Le Parisien. Необычный инцидент произошел в больнице Тулузы, куда 24-летний пациент обратился с жалобами на боль, а в ходе осмотра врачи обнаружили у него внутри артиллерийский снаряд 1918 года выпуска.

Во время операции выяснилось, что он воткнул в анус снаряд времен Первой мировой войны, датируемый 1918 годом. Врачи вызвали саперов, и больница вскоре была заполнена правоохранителями и пожарными, — говорится в материале.

