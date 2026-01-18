Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:50

В частной клинике гинеколог «забыла» инструмент внутри пациентки

Женщина попала на операционный стол из-за оплошности гинеколога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пациентка частной клиники перенесла экстренную операцию после планового осмотра у гинеколога, который допустил оплошность на осмотре, сообщил Telegram-канал Baza. Во время взятия соскоба врач использовала пластиковую палочку с металлическим наконечником, часть которого отломилась и осталась внутри женщины.

Несмотря на жалобы на острую боль и температуру, врач при повторном осмотре отказалась признать ошибку, предположив, что инородное тело на УЗИ — это внутриматочная спираль, которую пациентка никогда не устанавливала. Инородный предмет извлекли уже в другом медицинском учреждении, куда пострадавшая обратилась за экстренной помощью. Защита женщины настаивает на умышленном сокрытии инцидента.

Гинеколог не могла не заметить, что от инструмента отломился кусок, а значит, она просто промолчала, — считает адвокат пострадавшей.

В настоящее время сторона пациентки добивается возбуждения уголовного дела и выплаты полной компенсации. Руководство частной клиники признает факт поломки инструмента, но отказывается брать на себя полную ответственность за произошедшее.

Ранее в Новосибирске 18-летний студент умер из-за лопнувшего аппендикса, его семья винит во всем врачей, поставивших неверный диагноз. Семья погибшего обратилась в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.

гинекологи
врачи
суды
пострадавшие
врачебные ошибки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого займа на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Роскосмос и NASA обсудят новые сроки завершения эксплуатации МКС
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.