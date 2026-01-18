В частной клинике гинеколог «забыла» инструмент внутри пациентки

Пациентка частной клиники перенесла экстренную операцию после планового осмотра у гинеколога, который допустил оплошность на осмотре, сообщил Telegram-канал Baza. Во время взятия соскоба врач использовала пластиковую палочку с металлическим наконечником, часть которого отломилась и осталась внутри женщины.

Несмотря на жалобы на острую боль и температуру, врач при повторном осмотре отказалась признать ошибку, предположив, что инородное тело на УЗИ — это внутриматочная спираль, которую пациентка никогда не устанавливала. Инородный предмет извлекли уже в другом медицинском учреждении, куда пострадавшая обратилась за экстренной помощью. Защита женщины настаивает на умышленном сокрытии инцидента.

Гинеколог не могла не заметить, что от инструмента отломился кусок, а значит, она просто промолчала, — считает адвокат пострадавшей.

В настоящее время сторона пациентки добивается возбуждения уголовного дела и выплаты полной компенсации. Руководство частной клиники признает факт поломки инструмента, но отказывается брать на себя полную ответственность за произошедшее.

Ранее в Новосибирске 18-летний студент умер из-за лопнувшего аппендикса, его семья винит во всем врачей, поставивших неверный диагноз. Семья погибшего обратилась в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.