16 февраля 2026 в 12:02

В Карелии выясняют причины гибели двухлетней девочки в больнице

СК России проверит гибель двухлетней девочки в больнице в Карелии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следователи возбудили уголовное дело после трагической гибели двухлетней девочки в больнице города Костомукша в Карелии, сообщили в региональном управлении СК РФ. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности из-за плохой работы специалистов. Прокуратура города также начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Трагедия случилась в минувшие выходные: вечером 13 февраля ребенка привезли в межрайонную больницу, потому что девочке было трудно дышать. К утру 14 февраля состояние малышки стало критическим. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось — реанимация не помогла, и медики констатировали смерть.

Допрашиваются свидетели из числа медицинских работников, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, — добавили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют, кто именно виноват в случившемся. Они уже изъяли историю болезни, записи с камер.

Ранее семья из Тбилиси заподозрила городскую больницу в продаже новорожденных: уже 26 лет они разыскивают дочь, которую не отдали после родов. По информации источника, проблемы у пары начались еще в 1995 году: тогда у женщины умер сын, тело которого родителям не вернули, заявив, что похоронят на территории больницы. Спустя 25 лет пара узнала, что кладбища на территории больницы никогда не было.

