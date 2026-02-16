В Карелии выясняют причины гибели двухлетней девочки в больнице СК России проверит гибель двухлетней девочки в больнице в Карелии

Следователи возбудили уголовное дело после трагической гибели двухлетней девочки в больнице города Костомукша в Карелии, сообщили в региональном управлении СК РФ. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности из-за плохой работы специалистов. Прокуратура города также начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Трагедия случилась в минувшие выходные: вечером 13 февраля ребенка привезли в межрайонную больницу, потому что девочке было трудно дышать. К утру 14 февраля состояние малышки стало критическим. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось — реанимация не помогла, и медики констатировали смерть.

Допрашиваются свидетели из числа медицинских работников, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, — добавили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют, кто именно виноват в случившемся. Они уже изъяли историю болезни, записи с камер.

