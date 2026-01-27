Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 18:09

Испанка лишилась века из-за врачебной ошибки

Diario ABC: врачи удалили испанке веко, перепутав раковую опухоль с ячменем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Больница в испанской Валенсии выплатит компенсацию женщине, которой из-за врачебной ошибки удалили веко, сообщает газета Diario ABC. Как сказано в материале, медики перепутали раковую опухоль с ячменем.

Страховая компания больницы Hospital de Manises согласилась выплатить €70 тыс. (более 6,3 млн рублей) пострадавшей пациентке. Стороны признали, что врачи слишком долго не могли правильно поставить диагноз.

Пациентка впервые обратилась в больницу в июне 2022 года с жалобой на образование на веке. В течение нескольких месяцев врачи считали, что это обычный ячмень, и не проводили необходимых обследований.

В ноябре 2022 года опухоль удалили и отправили на анализ. Исследование показало, что это опасная сальная карцинома, но врачи не отреагировали на этот результат. В 2023 году опухоль выросла снова. Только в августе диагноз подтвердили окончательно. К тому времени для спасения жизни пациентке пришлось полностью удалить правое веко.

Из-за этой операции у женщины возникли серьезные проблемы: она не может полностью закрыть глаз, у нее ухудшилось зрение, а также появились постоянный стресс и риск возврата болезни.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области перенесла клиническую смерть из-за осложнений во время плановой операции в роддоме. Трагедия произошла из-за неправильной установки дыхательной трубки после кесарева сечения.

