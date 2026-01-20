Женщина впала в кому после врачебной ошибки в роддоме

Жительница Нижегородской области перенесла клиническую смерть из-за осложнений во время плановой операции в роддоме, сообщил Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, трагедия произошла из-за неправильной установки дыхательной трубки после кесарева сечения.

По данным канала, 39-летняя Ксения поступила в роддом города Урень в конце ноября 2025 года. Несмотря на благополучное течение беременности, на этапе введения анестезии у женщины остановились сердце и дыхание.

Период клинической смерти составил приблизительно 10 минут. Медикам удалось спасти новорожденного ребенка и провести успешную реанимацию самой пациентки.

После этого роженицу в критическом состоянии перевели в одну из больниц Нижнего Новгорода. Там диагностировали тяжелое поражение коры головного мозга из-за острой кислородной недостаточностью.

Врачи отмечали, что у пациентки была обнаружена редкая анатомическая особенность в виде аномально развитого надгортанника. Сейчас рассматривается вопрос о ее переводе в федеральный реабилитационный центр в Москве. Отмечается, что девушка почти два месяца пребывает в вегетативном состоянии и останется инвалидом.

