30 января 2026 в 15:57

Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку

В Дагестане врачи вытащили из мочевого пузыря женщины салфетку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Дагестане врачи вытащили из мочевого пузыря 79-летней женщины салфетку, которую забыли там другие доктора, сообщил Telegram-канал «Сапа Кавказ». Через некоторое время после хирургического вмешательства пациентку выписали.

Отмечается, что пожилая женщина попала в больницу с острыми болями в животе. Врачи решили провести ей операцию, во время которой они обнаружили в ее мочевом пузыре камень с салфеткой.

Ранее сообщалось, что подросток в Бразилии чудом избежал смерти после того, как дезодорант, использованный во время сексуальной игры, застрял у него в прямой кишке. 19-летнему пациенту в Сан-Паулу потребовалась срочная операция по извлечению инородного предмета.

До этого в Москве врачи детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова спасли пятилетнюю девочку, которая проглотила игрушку в виде дельфина. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке ребенка инородный предмет размером пять на три сантиметра. После операции пациентке стало гораздо лучше — девочку выписали в тот же день.

