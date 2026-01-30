Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти В Бразилии подростку провели операцию по извлечению дезодоранта из прямой кишки

Подросток в Бразилии чудом избежал смерти после того, как дезодорант, использованный во время сексуальной игры, застрял у него в прямой кишке, сообщает издание Daily Star. 19-летнему пациенту в Сан-Паулу потребовалась срочная операция по извлечению инородного предмета.

Проблема не в фантазиях. Проблема в том, что для этого не используются специальные предметы, — пояснил колоректальный хирург Дэниел Броско, проводивший операцию.

Врач отметил, что подобные случаи с посторонними предметами в прямой кишке становятся все более частыми и могут привести к тяжелым инфекциям и летальному исходу. Броско также сообщил, что за последнее время извлекал из пациентов картофелину, стеклянную бутылку и другие неожиданные предметы, призвав общественность к осторожности.

Ранее житель Башкирии вызвал скорую помощь после того, как мандарин застрял у него в заднем проходе во время новогоднего застолья. Медики извлекли плод на дому, госпитализация 32-летнему мужчине не потребовалась. Известно, что россиянин сумел засунуть два мандарина, однако достать обратно он смог только один.