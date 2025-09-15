Россиянин от скуки вставил в свой задний проход дезодорант В Ленинградской области мужчина засунул в задний проход дезодорант

В Ленинградской области 21-летний молодой человек, работающий удаленно, был экстренно госпитализирован после того, как из-за скуки решил ввел себе дезодорант в задний проход и не смог извлечь его самостоятельно, сообщает Telegram-канал Mash. С баллоном внутри мужчина провел трое суток, что привело к развитию необратимого некроза тканей.

В итоге врачи были вынуждены провести экстренную операцию по ампутации прямой кишки. По данным издания, теперь пациенту предстоит жизнь с калоприемником.

Ранее нетрезвый 30-летний уфимец вставил в анус четыре пальчиковые батарейки, однако вытащить их ему не удалось, пришлось обращаться к медикам. Пациент поступил в приемный покой с жалобами на боль в заднем проходе.

До этого в одну из британских больниц поступил пожилой пациент с жалобами на острую боль, вызванную инородным телом в прямой кишке. При обследовании врачи обнаружили в его заднем проходе прозрачный шар диаметром 6,5 см с красной жидкостью внутри. На нем с двух сторон были нарисованы желтые улыбающиеся лица.