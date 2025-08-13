Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости

Уфимец попал в больницу, вставив себе в анус четыре пальчиковые батарейки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нетрезвый 30-летний уфимец вставил в анус четыре пальчиковые батарейки, вытащить их ему не удалось, пришлось обращаться к медикам, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что пациент поступил в приемный покой с жалобами на боль в заднем проходе. Выяснилось, что у него там вставлены батарейки.

По словам мужчины, дома он выпил три банки пива и решил получить заряд бодрости. Врач поставил ему диагноз «эрозия прямой кишки». После извлечения инородных тел пациенту прописали свечи, диету, повторное обследование и покой.

До этого в Уфе медики спасли местного жителя, в заднем проходе у которого обнаружили ершик. Пострадавший не смог объяснить, как в него проник инородный предмет.

Ранее сообщалось, что в одну из британских больниц поступил пожилой пациент с жалобами на острую боль, вызванную инородным телом в прямой кишке. При обследовании врачи обнаружили в его заднем проходе прозрачный шар диаметром 6,5 см с красной жидкостью внутри. На нем с двух сторон были нарисованы желтые улыбающиеся лица.

