«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта Депутат Федяев: батареи от электромашин отравляют почву без утилизации

В мире существует проблема утилизации батареек для электротранспорта, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, одна батарейка отравляет два квадратных метра почвы.

Вместе с этим он напомнил, что всего в мире утилизируется меньше 5% всех батареек и аккумуляторов. Все остальное просто лежит на свалке.

Обычная литиевая батарея электрического автомобиля отравляет футбольное поле на глубину три метра. У нас в стране 60 тысяч таких машин. Это пол-Москвы [отравленной почвы], — подчеркнул он.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что потушить электрический автомобиль в намного сложнее, чем обычную машину. По его словам, температура горения электромобиля выше, и для его тушения потребуется несколько тысяч литров воды.

Он добавил, что возгорание возникает из-за неисправности или изношенности батарей. Как сказал автоэксперт, пожар может произойти даже в дождь. При этом Хайцеэр отметил, что пока подобных прецедентов не было.