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22 июля 2025 в 18:32

Названа причина, почему в ливень электромобиль опаснее обычного авто

Автоэксперт Хайцеэр: тушить электромобиль в ливень сложнее обычной машины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Потушить электрический автомобиль в проливной дождь намного сложнее, чем обычную машину, заявил в беседе с NEWS.ru автоэксперт Ян Хайцеэр. По его словам, температура горения электромобиля выше, и для его тушения потребуется несколько тысяч литров воды.

Потушить электрический автомобиль чрезвычайно сложно. Температура горения намного выше, и потушить его намного сложнее, нежели чем обычную машину. Температурный режим высокий: на электрический автомобиль уходит несколько тысяч литров воды для тушения, — объяснил Хайцеэр.

Он добавил, что возгорание возникает из-за неисправности или изношенности батарей. Как сказал автоэксперт, возгорание может произойти даже в дождь. При этом Хайцеэр отметил, что пока подобных прецедентов не было.

Единственное, надо помнить, что если в электрическом автомобиле произойдет какое-либо замыкание, он будет воспламеняться. Потушить электрический автомобиль чрезвычайно сложно. Здесь надо избегать возгораний, но чаще всего возгорание происходит из-за неисправности батарей или замыкания старых батарей. Если уж электричка загорелась, то загорелась. А загореться она может и в дождь по причине замыкания. Но таких прецедентов мы на самом деле не встречали. За границей тоже нам ничего не подсказывает, — заключил Хайцеэр.

Ранее Ян Хайцеэр заявил, что пассажиров электробуса не ударит током во время ливня. По его словам, главная опасность для таких транспортных средств в непогоду — это окисление электрических соединений из-за воды.

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Софья Якимова
С. Якимова
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