Автоэксперт ответил, безопасно ли в проливные дожди ездить на электробусах Автоэксперт Хайцеэр: пассажиров электробуса не ударит током во время ливня

Пассажиров электробуса не ударит током во время ливня, заявил NEWS.ru автоэксперт Ян Хайцеэр. По его словам, главная опасность для таких транспортных средств в непогоду — это окисление электрических соединений из-за воды.

Током электробус пассажиров, конечно, не ударит. Но риски есть у любых автомобилей, которые попадают в такие погодные условия. И самый главный риск для любого автомобиля, который имеет электронику, а электрическая машина, соответственно, ее имеет вдвойне — это окисление электрических соединений, что в конечном итоге приводит к неполадкам в автомобиле. Страшны высокие глубокие лужи. Вот это страшно, — пояснил Хайцеэр.

При этом он подчеркнул, что промокнуть в ливень могут как электромобили, так и машины с двигателями внутреннего сгорания. В то же время, по его словам, электрические транспортные средства защищены от гидроудара, который может вывести из строя традиционные двигатели.

Промокнуть в ливень может электрический автомобиль точно так же, как и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Опасность для электрического автомобиля, она, наверное, вдвойне, потому что у него нет ДВС. Но с другой стороны и безопасность: электрическому автомобилю не грозит гидроудар, как грозит классическому дизельному или бензиновому двигателю, — резюмировал Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Владимир Марков заявил, что после затопления машины из-за сильных дождей важно оперативно проветрить и отмыть салон. По его словам. в такой неприятной ситуации не нужно паниковать.