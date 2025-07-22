Автоэксперт дал советы, как спасти машину после затопления из-за ливней Автоэксперт Марков призвал проветрить и отмыть салон машины после затопления

После затопления машины из-за сильных дождей важно оперативно проветрить и отмыть от салон, заявил KP.RU автоэксперт Владимир Марков. В такой неприятной ситуации не нужно паниковать, уточнил эксперт.

Если относительно повезло, и вода лишь намочила коврики, будет достаточно проветрить и, при необходимости, отмыть салон. Но как можно быстрее — пока не появилась плесень, затхлый запах, а материалы отделки окончательно не испортились, — предупредил Марков.

Если вода в авто поднялась до уровня окон, нужно будет провести полную разборку и тщательную очистку всех пострадавших узлов и агрегатов. Кроме того, в таком случае требуется антикоррозийная обработка кузова. Вдобавок к этому важно проверить, что вода не просочилась в радиатор, отметил эксперт.

Ранее автоэксперты Игорь Моржаретто и Леонид Ольшанский заявили, что во время дождя или грозы не стоит садиться за руль, а если это произошло — остановиться и переждать. В условиях непогоды важно соблюдать осторожность и избегать опасных ситуаций.