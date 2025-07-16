Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь

Во время дождя или грозы не стоит садиться за руль, а если это произошло — остановиться и переждать, заявили автоэксперты Игорь Моржаретто и Леонид Ольшанский в беседе с «Радио 1». Специалисты отметили, что в условиях непогоды важно соблюдать осторожность и избегать опасных ситуаций.

Ни в коем случае нельзя пытаться штурмовать лужу, тем более не зная глубины. Двигатель может залить, и случится гидроудар, а далее — капитальный ремонт или вовсе замена мотора, — объяснил Моржаретто.

Ольшанский в свою очередь добавил, что при движении в дождь следует снижать скорость, а также рекомендовал открывать капот и накрывать трамблер тряпками, чтобы избежать его глушения. Также автоэксперты советовали иметь с собой буксировочный трос на случай, если потребуется помощь.

Ранее врач Роман Фишкин заявил, что для того чтобы не стать жертвой удара молнии, необходимо укрыться на время непогоды вдали от деревьев и воды. Стоять на открытой местности в данном случае — серьезная ошибка, подчеркнул он.