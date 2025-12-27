Россиянка потеряла память и очнулась на острове в больнице Россиянка потеряла память и оказалась в больнице Таиланда без денег и документов

Россиянка Диана Дмитриева потеряла память и оказалась в больнице на острове Самуй в Таиланде без денег и документов, пишет Telegram-канал Baza. Журналисты смогли найти ее родных и помогли установить с ней связь.

Девушка поступила в медицинское учреждение в конце декабря. При ней не было ни телефона, ни денег, ни документов. Она не могла назвать свое имя, пребывая в состоянии полной потери памяти. Полиция смогла установить ее личность по отпечаткам пальцев. Ей 26 лет, и на острове она находится уже около двух месяцев. Местные правоохранители и медики начали поиски ее родственников.

Диана родом из Самарской области. Она путешествует по странам Азии с мая 2025 года. Сначала девушка была во Вьетнаме, а затем улетела в Таиланд. Все это время она поддерживала связь с друзьями и семьей, однако с середины декабря ее общение стало странным. По словам ее дяди, Диана внезапно начала писать сообщения с нецензурной бранью. В своих голосовых сообщениях она ругалась и вела себя неадекватно. Знакомые девушки рассказали, что она увлекалась эзотерикой. Также она периодически употребляла наркотики и имела психические проблемы. К концу декабря Диана перестала отвечать на сообщения, а вскоре ее нашли в больнице.

Ранее удалось найти россиянина Игоря Ярыша из Южно-Сахалинска, который пропал 23 ноября в аэропорту Бангкока. Как рассказала волонтер Светлана Шерстобоева, мужчина потерял память. 59-летнего туриста задержали в одном из ресторанов. Причиной задержания стал отказ оплатить обед. По словам самого Ярыша, ухудшение самочувствия началось у него после завтрака. Он предположил, что ему могли что-то подмешать в еду или напиток.