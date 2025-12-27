Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 14:15

Россиянка потеряла память и очнулась на острове в больнице

Россиянка потеряла память и оказалась в больнице Таиланда без денег и документов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянка Диана Дмитриева потеряла память и оказалась в больнице на острове Самуй в Таиланде без денег и документов, пишет Telegram-канал Baza. Журналисты смогли найти ее родных и помогли установить с ней связь.

Девушка поступила в медицинское учреждение в конце декабря. При ней не было ни телефона, ни денег, ни документов. Она не могла назвать свое имя, пребывая в состоянии полной потери памяти. Полиция смогла установить ее личность по отпечаткам пальцев. Ей 26 лет, и на острове она находится уже около двух месяцев. Местные правоохранители и медики начали поиски ее родственников.

Диана родом из Самарской области. Она путешествует по странам Азии с мая 2025 года. Сначала девушка была во Вьетнаме, а затем улетела в Таиланд. Все это время она поддерживала связь с друзьями и семьей, однако с середины декабря ее общение стало странным. По словам ее дяди, Диана внезапно начала писать сообщения с нецензурной бранью. В своих голосовых сообщениях она ругалась и вела себя неадекватно. Знакомые девушки рассказали, что она увлекалась эзотерикой. Также она периодически употребляла наркотики и имела психические проблемы. К концу декабря Диана перестала отвечать на сообщения, а вскоре ее нашли в больнице.

Ранее удалось найти россиянина Игоря Ярыша из Южно-Сахалинска, который пропал 23 ноября в аэропорту Бангкока. Как рассказала волонтер Светлана Шерстобоева, мужчина потерял память. 59-летнего туриста задержали в одном из ресторанов. Причиной задержания стал отказ оплатить обед. По словам самого Ярыша, ухудшение самочувствия началось у него после завтрака. Он предположил, что ему могли что-то подмешать в еду или напиток.

Азия
Таиланд
россиянки
память
амнезия
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взялся за убийство рабочего-мигранта в Москве из-за зарплаты
Утренние и вечерние сценарии ванной: как текстиль меняет ритм дня
Геймеры сыграли в Counter-Strike в автомобильном прицепе и попали на видео
Российский комик пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
Мужчина поднял крышку унитаза и увидел внутри большого питона
Сразу семь автомобилей разбились в Дагестане из-за гололедицы
Российские штурмовики создали «стальную» границу у комбината в Купянске
Власти России приняли важное решение по Курской области
Один альпинист погиб и двое пропали в горах Казахстана после схода лавины
Зеленский вновь обратился к Западу с просьбой
Столкновение легковушки с молоковозом обернулось гибелью трех человек
Идущего посреди дороги юношу дважды переехали машины
Украинец загадочно умер в Одесском военкомате
В Италии подсчитали объем ввезенных в Россию сладостей и одежды
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: ждать ли сильных морозов и ветра
Бывшая жена экс-замглавы Росприроднадзора оказалась владелицей виллы в Сочи
На Западе объяснили, как Трамп охладил мечты Зеленского о мирном плане
В Литве займутся гражданами, имеющими связи с Россией
Россиянка потеряла память и очнулась на острове в больнице
Задержанный в Италии экс-глава «Башнефти» вышел сухим из воды
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.