Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад Пропавшего пять дней назад россиянина нашли в аэропорту Бангкока с амнезией

Россиянина Игоря Ярыша из Южно-Сахалинска, пропавшего 23 ноября в аэропорту Бангкока, нашли, передает TourDom. Волонтер Светлана Шерстобоева рассказала, что он потерял память. 59-летнего мужчину задержали в ресторане, поскольку он не заплатил за обед.

Он пришел в ресторан, чтобы поесть и выпить, но не заплатил за свой обед. Его задержали и привели в участок, — рассказала она.

По словам туриста, ухудшение самочувствия началось после завтрака. Он предположил, что ему могли что-то подмешать в еду или напиток.

Родственница Ярыша сообщала, что у него были проблемы с сердцем. 23 ноября он должен был отправиться рейсом SU655 из Бангкока в Хабаровск, но на посадку не прибыл. Мужчина не ответил ни на один звонок, в том числе от своей дочери, которая живет в Риме, и сам не звонил никому.

Ранее в Таиланде туристка из Иркутска попала в аварию на мотоцикле. Девушка пыталась увернуться от тележки для продажи еды и влетела в бордюр. Россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии, ей потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали множественные переломы.