06 января 2026 в 15:17

Стало известно, сколько россиян планируют подрабатывать в 2026 году

RT: 49% опрошенных россиян планируют подрабатывать в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти половина опрошенных россиян (49%) планирует подрабатывать в 2026 году, передает RT со ссылкой на соответствующие исследования. Еще 29% респондентов могут выйти на подработку, если возникнет необходимость. Большая часть опрошенных хочет подрабатывать в сферах производства и торговли. Самым популярным вариантом для подработки стал гибкий график.

В сфере производства планируют подрабатывать 18% респондентов, столько же (18%) выбрали сферу торговли, а строительный сектор указали 14%. Транспортная сфера востребована у 12%, образование в качестве варианта подработки выбрали 11%, — сказано в материале.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова предупредила, что работу нужно искать весной или осенью. По ее словам, это касается сфер торговли, логистики и доставки. В частности, Лоикова считает, что, вернувшись из летних отпусков, руководители организаций возобновляют активную деятельность: планируют рабочие процессы, запускают новые проекты и стараются заполнить должности до завершения отчетного периода.

