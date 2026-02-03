Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:31

Бабушка убитого в Петербурге мальчика рассказала о его подработке

Бабушка убитого в Петербурге мальчика сообщила, что он подрабатывал мытьем машин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Убитый в Санкт-Петербурге девятилетний Паша подрабатывал мытьем автомобилей, рассказала его бабушка в беседе с «Фонтанкой». Она пояснила, что знала об этом и не была против.

По словам женщины, мальчик занимался этим у ресторана быстрого питания рядом с их домом в Красносельском районе Петербурга. Там собирались и другие дети из соседних дворов, чтобы заработать свои собственные деньги.

За 100 рублей фары протрут. Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то еще. Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете? Я была не против, потому что знала: они бегают к ресторану около дома, — сказала женщина.

Отмечается, что 30 января Паша ушел гулять днем и не вернулся. Обычно он приходил домой к пяти часам вечера. По словам бабушки, она не знала, что внук мог поехать до гипермаркета «Лента». Она сообщила, что вся семья искала мальчика.

Тело школьника, в убийстве которого признался задержанный ранее уроженец ЛНР, было найдено ночью вмерзшим в лед в Ленобласти. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Россия
Cанкт-Петербург
дети
убийства
подработка
