Медведев вспомнил, как был «бедным студентом» Медведев рассказал, как студентом подрабатывал лаборантом и дворником

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС поделился воспоминаниями о том, как был «бедным студентом». Он рассказал, что совмещал учебу с подработками, чтобы сводить концы с концами.

В студенческие годы, учась на вечернем отделении и работая лаборантом на кафедре, будущий политик подрабатывал дворником у кинотеатра недалеко от юрфака ЛГУ. Это приносило существенную по тем временам прибавку в 80-120 рублей. При этом Медведев хорошо учился и получал повышенную стипендию в размере около 50 рублей.

Это уже были приличные деньги для того, чтобы и самому жить, и родителям чуть-чуть помогать, — поделился зампред Совбеза.

После университета его финансовое положение улучшилось с ростом востребованности юристов. Медведев припомнил, как работал консультантом, преподавателем и адвокатом. По его словам, он хорошо знает, что такое безденежье.

Ранее Дмитрий Медведев допустил, что распад СССР был результатом в том числе недостаточного анализа последствий решений, принимаемых на тот момент руководством страны. Однако, уточнил он, легче от произошедшего никому не стало.