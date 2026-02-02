Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:02

Медведев заявил, что распад СССР никому не принес облегчения

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Распад СССР был результатом в том числе недостаточного анализа последствий решений, принимаемых на тот момент руководством страны, заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Однако, уточнил он, легче от произошедшего никому не стало.

Вот, кстати, неучет последствий, слабый анализ того, что может произойти, в конечном счете — в конечном счете, подчеркиваю — привел и к распаду Советского Союза, от которого легче, на самом деле, никому не стало. Даже тем странам, которые сейчас не настроены по отношению к нам дружелюбно. Ведь даже они признают, что вот этот хаос, который возник, в прежней жизни его не было, — подчеркнул Медведев.

Политик отметил, что государственным деятелям необходимо взвешивать все варианты последствий при принятии тех или иных решений. В противном случае, добавил Медведев, может начаться катастрофа.

До этого зампред СБ РФ сказал, что к врагами России являются государства, которые прямо заявляют о своем желании видеть ее погибель, поражение и распад. Он уточнил, что сейчас к врагам России относится значительная часть европейских стран.

Дмитрий Медведев
СССР
политики
Россия
