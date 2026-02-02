Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 12:14

«Желают погибели»: Медведев назвал истинных врагов России

Медведев назвал желающие России погибели страны ее врагами

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Врагами России являются государства, которые прямо заявляют о своем желании видеть ее погибель, поражение и распад, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. Он констатировал, что сейчас к врагам РФ относится значительная часть европейских стран.

Кто враг России? Казалось бы, если не заниматься сложными исследованиями на эту тему, достаточно очевидно сейчас — это страны, которые желают России погибели, поражения, распада, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что Россия полностью исключает возможность гарантировать безопасность Украины путем размещения на ее территории иностранных военных. Политик указал, что вопрос о вводе европейских сил продолжает безосновательно возникать в дискуссиях о мирном урегулировании, добавляя, что его «с упорством, достойным лучшего применения, постоянно вытаскивают из рукава».

Кроме того, зампред Совбеза России отметил, что Украина продолжит существование в качестве государства. Он отметил, что для этого необходимо устранить враждебную по отношению к России власть в Киеве.

Дмитрий Медведев
враги
Европа
Россия
