Врагами России являются государства, которые прямо заявляют о своем желании видеть ее погибель, поражение и распад, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. Он констатировал, что сейчас к врагам РФ относится значительная часть европейских стран.

Кто враг России? Казалось бы, если не заниматься сложными исследованиями на эту тему, достаточно очевидно сейчас — это страны, которые желают России погибели, поражения, распада, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что Россия полностью исключает возможность гарантировать безопасность Украины путем размещения на ее территории иностранных военных. Политик указал, что вопрос о вводе европейских сил продолжает безосновательно возникать в дискуссиях о мирном урегулировании, добавляя, что его «с упорством, достойным лучшего применения, постоянно вытаскивают из рукава».

Кроме того, зампред Совбеза России отметил, что Украина продолжит существование в качестве государства. Он отметил, что для этого необходимо устранить враждебную по отношению к России власть в Киеве.