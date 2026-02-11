Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 21:18

«Обалдели просто»: Медведев заявил, что Трамп поделил страны на две колонки

Медведев: Трамп поделил все страны на врагов и друзей США

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп поделил все страны на врагов и друзей Вашингтона, причем в категорию противников попали даже некоторые члены НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке народной программы «Единой России». По его словам, союзники по Альянсу «просто обалдели» от такого подхода, передает РИА Новости.

Он всех поделил на две колонки и говорит: «Это вот наши друзья, мы с ними работаем, мы им пошлины снижаем. А это наши враги». Причем сделал это настолько нахраписто, отнеся к врагам в том числе отдельных участников Североатлантического альянса, что те обалдели просто от этого, — сказал Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что враги России со временем прибегут обратно и даже начнут предлагать вернуть сотрудничество. По его словам, такой вариант развития событий не исключен, когда СВО подойдет к определенному периоду.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что НАТО прекратит существование в случае выхода из него США. По его словам, этот сценарий возможен, например, в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Кроме того, для многих стран непосилен взнос в 5% ВВП.

