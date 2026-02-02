Медведев раскрыл главного внутреннего врага России

Равнодушие граждан является одним из внутренних врагов России в сложный период, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС, Reuters и проектом Wargonzo. Политик пояснил, что подразумевает безразличие к участникам специальной военной операции и отсутствие желания помогать государству.

Что является нашим врагом, я бы сказал, что это в чем-то, может быть, наши внутренние проблемы <…> Ну и я имею в виду равнодушие к тем, кто на фронте находится, кто воюет, непонимание того, что государство находится в сложном положении, нежелание помогать своей стране, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что никого конкретно не обвиняет и не говорит о людях, покинувших страну. Он указал, что речь идет о тех, кто эмоционально отдален от своей родины и лишен базового чувства патриотизма.

Медведев подчеркнул, что именно равнодушие, лень и нежелание содействовать собственному государству формируют серьезную внутреннюю проблему. При этом он добавил, что подобные явления были всегда, однако сейчас борьба с ними приобретает особую важность.

Ранее политик заявил, что врагами России являются государства, которые прямо заявляют о своем желании видеть погибель, поражение и распад РФ. Он констатировал, что сейчас к противникам Москвы относится значительная часть европейских стран.