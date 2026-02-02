Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 12:25

Медведев раскрыл главного внутреннего врага России

Медведев назвал равнодушие к бойцам СВО внутренним врагом России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Равнодушие граждан является одним из внутренних врагов России в сложный период, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС, Reuters и проектом Wargonzo. Политик пояснил, что подразумевает безразличие к участникам специальной военной операции и отсутствие желания помогать государству.

Что является нашим врагом, я бы сказал, что это в чем-то, может быть, наши внутренние проблемы <…> Ну и я имею в виду равнодушие к тем, кто на фронте находится, кто воюет, непонимание того, что государство находится в сложном положении, нежелание помогать своей стране, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что никого конкретно не обвиняет и не говорит о людях, покинувших страну. Он указал, что речь идет о тех, кто эмоционально отдален от своей родины и лишен базового чувства патриотизма.

Медведев подчеркнул, что именно равнодушие, лень и нежелание содействовать собственному государству формируют серьезную внутреннюю проблему. При этом он добавил, что подобные явления были всегда, однако сейчас борьба с ними приобретает особую важность.

Ранее политик заявил, что врагами России являются государства, которые прямо заявляют о своем желании видеть погибель, поражение и распад РФ. Он констатировал, что сейчас к противникам Москвы относится значительная часть европейских стран.

Россия
Дмитрий Медведев
участники СВО
враги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.