Медведев жестко высказался о планах появления иностранных войск на Украине Медведев: РФ не примет любые варианты размещения иностранных войск на Украине

Россия категорически отвергает любые варианты обеспечения безопасности Украины с помощью размещения иностранного военного контингента, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

По его словам, тема размещения европейского контингента на Украине продолжает необоснованно подниматься в дискуссиях об урегулировании. Он отметил, что этот вопрос «почему-то с упорством, достойным лучшего применения, постоянно вытаскивается из рукава».

Мы неоднократно об этом говорили — глава нашего государства, министр иностранных дел, я в нескольких местах говорил, что мы не приемлем таких способов исполнения гарантий, — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что разговоры о возможном вводе войск НАТО на Украину лишены практического смысла. По его словам, любые сценарии рассматриваются лишь на период после прекращения огня. Главным препятствием является позиция Вашингтона, без одобрения которого Европа не решится на такой шаг.