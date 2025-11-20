Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 06:24

Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину

Риттер: войска НАТО не войдут на Украину без поддержки США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Разговоры о возможном вводе войск НАТО в Украину лишены практического смысла, заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала. По его словам, любые сценарии рассматриваются лишь на период после прекращения огня. Главным препятствием является позиция Вашингтона, без одобрения которого Европа не решится на такой шаг.

В текущих условиях Альянс не планирует прямую военную отправку на Украину, пояснил эксперт. Все обсуждения ведутся вокруг гипотетического развертывания сил только после установления перемирия.

Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит, — отметил аналитик.

Инициатива европейских стран по размещению контингента на Украине, по мнению Риттера, не найдет поддержки в Вашингтоне. Кроме того, она идет вразрез с позицией Москвы, которая настаивает не на временной паузе, а на достижении прочного мира, что невозможно без устранения первоисточников конфликта.

Ранее в Госдуме раскрыли, сколько у России осталось времени для предотвращения войны со странами НАТО. Член комитета по обороне Виктор Соболев считает, что это займет четыре года. Парламентарий отметил, что Европа готовится к войне с РФ.

Украина
НАТО
США
Европа
