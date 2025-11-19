Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 18:16

В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО

Депутат Соболев: у России есть четыре года для предотвращения войны с НАТО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
У России осталось четыре года для предотвращения войны со странами НАТО, предположил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он отметил, что Евросоюз не скрывает подготовку к возможному конфликту и Вооруженные силы РФ должны быть готовы отразить потенциальную агрессию.

Европа готовится к войне с Россией. Западные стратеги отводят четыре года на подготовку НАТО. Поэтому у нас есть это время на принятие всех мер, чтобы эта война ни в коем случае не была для нас очень трудной и тяжелой. Мы должны укрепить вооруженные силы, оборонно-промышленный комплекс и создать все условия, чтобы в лучшем случае НАТО не посмело на нас напасть, а в худшем — наша армия должна отразить агрессию на любом стратегическом направлении, — объяснил Соболев.

Ранее политолог Юрий Светов отметил, что в мирном плане по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывает администрация президента США Дональда Трампа, впервые говорится о гарантиях безопасности для России. По его словам, в предложениях Вашингтона также озвучена тема новой архитектуры безопасности в Европе.

Софья Якимова
С. Якимова
