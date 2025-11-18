Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:09

В ГД раскрыли смысл призыва Уитэкера к ЕС ужесточить позицию в отношении РФ

Депутат Соболев: Уитэкер подтвердил подготовку Европы к войне с Россией

Мэтью Уитэкер Мэтью Уитэкер Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Призыв постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера об ужесточении позиции Брюсселя в отношении Москвы свидетельствует о подготовке Европы к войне с Россией, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что подобные высказывания напрямую коррелируют с недавними оценками российских силовиков и дипломатов.

Во-первых, директор Службы внешней разведки РФ [Сергей Нарышкин] заявил, что Европа усиленно готовится к войне. Во-вторых, наш министр иностранных дел [Сергей Лавров] отметил то же самое. Он заявил, что Европа создает и восстанавливает свой оборонно-промышленный комплекс и вооруженные силы. Даже Франция опасается, что ВС Германии будут слишком сильными. Поэтому Уитэкер имел в виду, что Европа готовится к войне с Россией, — пояснил Соболев.

Ранее Уитэкер заявил, что Евросоюзу следует перейти к более решительным мерам в отношении России, включая конфискацию замороженных активов. По его словам, реализация подобных мер обеспечила бы стабильный источник финансирования Украины на последующие годы.

Россия
Европа
Виктор Соболев
НАТО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР официально ввели режим региональной ЧС из-за ВСУ
Военэксперт ответил, откуда могли быть запущены воздушные шары на Рязань
Украину предупредили об опасных перспективах
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.