В ГД раскрыли смысл призыва Уитэкера к ЕС ужесточить позицию в отношении РФ Депутат Соболев: Уитэкер подтвердил подготовку Европы к войне с Россией

Призыв постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера об ужесточении позиции Брюсселя в отношении Москвы свидетельствует о подготовке Европы к войне с Россией, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что подобные высказывания напрямую коррелируют с недавними оценками российских силовиков и дипломатов.

Во-первых, директор Службы внешней разведки РФ [Сергей Нарышкин] заявил, что Европа усиленно готовится к войне. Во-вторых, наш министр иностранных дел [Сергей Лавров] отметил то же самое. Он заявил, что Европа создает и восстанавливает свой оборонно-промышленный комплекс и вооруженные силы. Даже Франция опасается, что ВС Германии будут слишком сильными. Поэтому Уитэкер имел в виду, что Европа готовится к войне с Россией, — пояснил Соболев.

Ранее Уитэкер заявил, что Евросоюзу следует перейти к более решительным мерам в отношении России, включая конфискацию замороженных активов. По его словам, реализация подобных мер обеспечила бы стабильный источник финансирования Украины на последующие годы.