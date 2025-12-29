Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда

Рыбные блюда с добавлением майонеза или сметаны, а также сыром могут привести к отравлению, заявила LIFE.ru биолог Асият Абдуллаева. Риски существенно увеличиваются при длительном хранении такой пищи без предварительного охлаждения.

Рыбные блюда нередко становятся причиной отравлений из-за нарушения правил хранения и приготовления. Опасность заключается в микроорганизмах, способных к быстрому размножению в рыбе и рыбных продуктах. Даже свежая рыба может стать опасной, если хранится при комнатной температуре или готовится заранее и остается без охлаждения, — предупредила Абдуллаева.

Она напомнила, что сырую рыбу нужно хранить и обрабатывать отдельно от уже готовых продуктов. Их контакт — основная причина перекрестного загрязнения, которое также чревато отравлением. Отдельная опасность — ошибки в консервировании. Недостаточная концентрация соли, кислоты или неправильная засолка создают условия для размножения опасных патогенов.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что салат сельдь под шубой чрезмерно нагружает пищеварение. Она пояснила, что в овощах много крахмала, в майонезе — жира. Вместе это может вызвать дискомфорт.