Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:44

Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда

Биолог Абдуллаева: рыбные блюда с майонезом могут привести к отравлению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рыбные блюда с добавлением майонеза или сметаны, а также сыром могут привести к отравлению, заявила LIFE.ru биолог Асият Абдуллаева. Риски существенно увеличиваются при длительном хранении такой пищи без предварительного охлаждения.

Рыбные блюда нередко становятся причиной отравлений из-за нарушения правил хранения и приготовления. Опасность заключается в микроорганизмах, способных к быстрому размножению в рыбе и рыбных продуктах. Даже свежая рыба может стать опасной, если хранится при комнатной температуре или готовится заранее и остается без охлаждения, — предупредила Абдуллаева.

Она напомнила, что сырую рыбу нужно хранить и обрабатывать отдельно от уже готовых продуктов. Их контакт — основная причина перекрестного загрязнения, которое также чревато отравлением. Отдельная опасность — ошибки в консервировании. Недостаточная концентрация соли, кислоты или неправильная засолка создают условия для размножения опасных патогенов.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что салат сельдь под шубой чрезмерно нагружает пищеварение. Она пояснила, что в овощах много крахмала, в майонезе — жира. Вместе это может вызвать дискомфорт.

Читайте также
Завтрак без суеты: каша‑ленивица за ночь в холодильнике! Вся семья будет в восторге
Общество
Завтрак без суеты: каша‑ленивица за ночь в холодильнике! Вся семья будет в восторге
Кабачковые рулетики — новогодняя магия на тарелке: вкусно, красиво и просто!
Общество
Кабачковые рулетики — новогодняя магия на тарелке: вкусно, красиво и просто!
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Здоровье/красота
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Врач объяснила, почему нельзя хранить новогодние салаты более 36 часов
Здоровье/красота
Врач объяснила, почему нельзя хранить новогодние салаты более 36 часов
Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств
Здоровье/красота
Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств
блюда
рацион
здоровье
рыба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.