Россиян предупредили об опасности одного блюда на новогоднем столе

Салат сельдь под шубой чрезмерно нагружает пищеварение, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой». Она пояснила, что в овощах много крахмала, в майонезе — жира. Вместе это может вызвать дискомфорт.
Потому этот салат рекомендуется, если и употреблять, то редко и в ограниченном количестве, — заявила врач.
Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.
Также диетолог Андрей Бобровский заявил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также аллергией на рыбу опасно употреблять селедку. От этого продукта, содержащего пурины, лучше отказаться и пациентам с подагрой.
До этого диетолог Зинаида Медведева заявила, что спиртные напитки и сладости негативнее всего влияют на когнитивные функции. По ее словам, избыток продуктов животного происхождения также вреден для работы мозга.