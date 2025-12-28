Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:01

Россиян предупредили об опасности одного блюда на новогоднем столе

Диетолог Соломатина: сельдь под шубой чрезмерно нагружает пищеварение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Салат сельдь под шубой чрезмерно нагружает пищеварение, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой». Она пояснила, что в овощах много крахмала, в майонезе — жира. Вместе это может вызвать дискомфорт.

Потому этот салат рекомендуется, если и употреблять, то редко и в ограниченном количестве, — заявила врач.

Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.

Также диетолог Андрей Бобровский заявил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также аллергией на рыбу опасно употреблять селедку. От этого продукта, содержащего пурины, лучше отказаться и пациентам с подагрой.

До этого диетолог Зинаида Медведева заявила, что спиртные напитки и сладости негативнее всего влияют на когнитивные функции. По ее словам, избыток продуктов животного происхождения также вреден для работы мозга.

диетологи
продукты
блюда
новогодний стол
