Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также аллергией на рыбу опасно употреблять селедку, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. От этого продукта, содержащего пурины, лучше отказаться и пациентам с подагрой.

У людей с сердечно-сосудистыми проблемами селедка провоцирует гипертоническую болезнь, поскольку высокое содержание соли приводит к задержке жидкости и, соответственно, к росту давления, — предупредил Бобровский.

От употребления селедки врач предостерег людей, склонных к отекам, и тех, у кого диагностированы заболевания почек. Дело в том, что селедка содержит обилие соли и создает дополнительную нагрузку на их организм.

В группу риска также входят люди с обострениями болезней ЖКТ, в том числе гастрита и панкреатита. Им после такой трапезы может стать только хуже. В качестве безопасной альтернативы он посоветовал добавлять в блюда запеченную несоленую рыбу.

